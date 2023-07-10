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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

علي الحجار: لا علاقة لحفل مدحت صالح بمشروعي «100 سنة غنا»

علي الحجار
علي الحجار

قال الفنان علي الحجار، إنه عندما تم دعوته للمشاركة في مناقشات الحوار الوطني، حرص كل الحرص على القول أن الفنان هو من أرخ لحضارة مصر.

الحضارة المصرية الفنية

وأكد “الحجار” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن المصري القديم رسم الآلات الموسيقية على الجدران، والتي طورها العالم بعد ذلك.

وأضاف أن الفن هو الأداه الأساسية التي نشرت التاريخ المصري الثقافي في أغلب دول العالم، لذلك لا يمكن القول أن الفن أداة تسلية فقط، بل للفن أهداف ورسائل سامية لا يمكن إنكارها على الإطلاق.

100 سنة غنا 

وتابع: مشروع "100 سنة غنا" بتكلم عنه من 20 سنة ماضية، لأنه مشروع كبير ما أقدرش أنتجه لوحدي، ولما لقيت مؤتمر صحفي بيتكلم فيه مدحت صالح عن المشروع،  بدأت أطلع وأقول إن ده مشروعي، ولكن بعد رؤيتي لحفلة مدحت صالح وجدت إنه قدم الحفلة بالطريقة المعتاد عليها وليس بها مباديء مشروعي".

 

علي الحجار مشروع 100 سنة غنا حضرة المواطن الحدث اليوم الخلاف مع مدحت صالح

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