كاتب صحفي: «حياة كريمة» قطعت الطريق أمام محاولات استغلال ملف العشوائيات

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق الغير آمنة في مصر، حسم ملف العشوائيات وقطعت الطريق على وسائل الإعلام الأجنبي التي استغلت الملف على مدار سنوات للمتاجرة بأوجاع المصريين.

وأضاف “رائف” خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية نانسي نور، أن القضاء على المناطق العشوائية كلف الدولة المصرية الكثير وكان الهدف الرئيسي هو الإنسان الذي أصبح يحيا حياة كريمة بفضل القرار السياسي، والذي لولاه لما كان هذا الإنجاز تحقق، مشيرًا إلى أن العقود القديمة لم تتطرق لهذا الملف الشائك والتخلص من المناطق الغير آمنة لتحقيق حياة كريمة للمواطن.

الدولة المصرية أنهت المناطق الخطرة

وتابع، أن الدولة المصرية أنهت المناطق الخطرة وكانت تستهدف الإنسان المصري قبل المكان والمجعات السكنية التي احتضنت أهالينا الذين كانوا يتواجدون بهذه المناطق وتتضمن على مساجد وكنائس وسينما ومراكز رياضية ومشروعات صغيرة ومتوسطة وحتى بعض الورش وكان الهدف تطوير شخصية المواطن المصري.