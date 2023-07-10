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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيدة من "حياة كريمة": الرئيس وفر الخدمات لكل المصريين

حياة كريمة
حياة كريمة

وفرت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جميع الخدمات التي تساعد السكان على العيش حياة كريمة داخل قرى الريف المصري، من خلال تطوير وإحلال البنية التحتية وترميم المنازل المتهالكة بعد إدخال المياه النظيفة والغاز الطبيعي والصرف الصحي، كما عملت المبادرة أيضا على تطوير الخدمات الطبية داخل تلك القرى لعلاج جميع المرضى.

«صباح بكر» مقيمة بإحدى قرى محافظة سوهاج، كانت دائمًا تشعر بالخوف الشديد أثناء جلوسها داخل منزلها، بسبب تهالك جدرانه حيث أنه قديم ولم يكن به أي أنواع  من المرافق التي تسهل عليها الحياة، وتمنت فقط أن تنتهي تلك الأزمة، وأثناء جلوسها داخل المنزل تفاجأت بفريق ميداني تابع للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جاء لتطوير القرية وإدخال جميع المرافق لها.

وقالت صباح لـ«الدستور» إنها تعيش في منزل مساحته نحو ٤٠ مترًا فقط، مكون من حجرتين صغيرتين وصالة، ومبنى بالطوب الجيري مسقوف بالخشب، ولا توجد به وصلة مياه شرب أو صرف صحي، مشيرة إلى أن خطوط مياه الشرب والصرف الصحي موجودة بالقرية، لكنها لا تملك القدرة المادية لمد الوصلات إلى منزلها، ما جعلها تعاني كثيرًا.

وأضافت أن المبادرة قدمت الكثير من الخدمات لسكان القرية وكان من أهمها هي تجديد الوحدة الصحية وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة لعلاج جميع المرضى، إلى جانب إنشاء محطة جديدة للصرف الصحي لإنهاء مشكلة الصرف التي لازمت السكان لسنوات طويلة وعانوا منها كثيرًا، موجهة الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا تلك الخدمات في وقت قصير ليستفيد منه السكان، كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري ووفرت الخدمات لسكان القرى النائية والفقيرة في مختلف المحافظات.

حياة كريمه الصرف الصحي الخدمات المبادرة قرى

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