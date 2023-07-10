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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ارتفاع الضحايا لـ 4.. وفاة طفلتين في حريق شقة فيصل

ارشيفية
ارشيفية

ارتفع عدد ضحايا حريق شقة بمنطقة الطوابق فيصل غرب الجيزة، لـ 4 وفيات عقب وفاة طفلين متأثرين بإصابتهما ليلحقا بوالديهما.

 

البداية كانت بتلقى مسئولي غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من برج سكني بمنطقة الطوابق.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من 3 سيارات الإطفاء، وتبين بالفحص المبدئي تحت إشراف العميد علي عبدالرحمن، رئيس مباحث القطاع، اندلاع حريق داخل شقة بالطابق الثالث بالعقار رقم 55 شارع الصفا والمروة والمكون من 12 طابقًا.

 

كما تبين أن الحريق أسفر عن حالتي وفاة و3 مصابين أحدهم لشاب يدعى محمد أحمد 19 سنة بحروق 40% ونقل إلى مستشفى أم المصريين ومصابين اثنين باختناق نقلا إلى مستشفى الهرم.

 

ووجه اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، بسرعة فحص البلاغ بالتنسيق مع الأدلة الجنائية وقطاع الأمن العام؛ للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

ضحايا حريق شقة فيصل الجيزة 4 وفيات طفلين

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