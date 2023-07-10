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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة: استقبلنا 280 ألف سائح خلال الأسبوع الأول من يوليو

احمد عيسى وزير السياحة
احمد عيسى وزير السياحة والاثار

كشف أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن هناك نحو 280 ألف سائح وصلوا إلى مصر خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو، موضحا أن مصر تمتلك حرية أكبر في حركة الطيران، وذلك من خلال افتتاح عددٍ من المطارات الجديدة مؤخرًا، وشملت “مطار سفنكس ، والعلمين ومطار العاصمة الإدارية”، حيث بدأت في استقبال الوفود السياحية القادمة من أوروبا.

وأشار “عيسى” إلى أن 90% من السائحين الوافدين إلى مصر يأتون عن طريق الطيران، موضحًا أن هناك تعاون وتنسيق مستمر مع وزارة الطيران المدني لزيادة عدد مقاعد الطيران من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

جاء ذلك خلال الندوة التى ينظمها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان "مستقبل السياحة في مصر .. الفرص والتحديات" الدائرة حاليا.

وأضاف “عيسى” أن الوزارة تسعى لزيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب معدلات النمو السياحى بمقدار يتراوح بين 25 إلى 30%، مُشيرًا إلى أن هناك نحو 70 ألف غرفة فندقية تحت الانشاء حاليا.

ولفت وزير السياحة إلى حرص الوزارة على تشجيع فرص الاستثمار الفندقي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لتلبية أهداف الوزارة بشأن تنمية حركة السياحة الوافدة وزيادة الطلب للوصول إلى المستهدفات الطموحة التي وضعتها الدولة للسائحين الوافدين من الأسواق العالمية المختلفة.

وأوضح أن مصر كمقصد سياحي تستحق أن تحظى بنصيب أكبر من حركة السياحة العالمية، لافتا إلى أن قطاع السياحة في مصر يعد قطاعاً واعداً، وأن استراتيجيات القطاع الخاص والوزارة في ضوء دورها كرقيب ومُنظم ومُرخص لصناعة السياحة في مصر، مؤكدا أننا نسير على الطريق الصحيح.

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