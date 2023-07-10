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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 7 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة بشجرة بسبب اختلال عجلة القيادة، بمدينة دار السلام بمحافظة سوهاج.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج، تلقت بلاغا من مستشفى دار السلام المركزى يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بناحية مدخل قرية الكشح دائرة المركز ووجود مصابين.


وبالفحص تبين من خلال المعاينة وقوع حادث تصادم على الطريق بناحية قرية الكشح بين سيارة لنقل الركاب " تمنايه" وشجره على الطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق.

 

نتج عن الحادث إصابة م . م . ح 32 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وإشتباه كسر بالضلوع، وإصابة ع . ع . م 23 سنة بجرح بساعد اليد اليسرى، وص . ن . ع 65 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة ص . م . ع 36 سنة بجرح قطعى بالرأس واشتباه كسر بالقدم اليسرى، وإصابة م . ت . م 65 سنة بإشتباه كسر بالعمود الفقرى، وإصابة إ . أ . ص 37 سنة باشتباه كسر بالساعد الأيمن وجرح رضى بالجبهة، وإصابة أ . ح . م 18 سنة بكسر بالساع الأيسر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

سوهاج تصادم اصابة محافظة سوهاج شجرة حادث تصادم سيارة عجلة القيادة مستشفى دار السلام المركزي

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