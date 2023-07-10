موسم صيف 2023.. 5 أفلام تتنافس على تصدر إيرادات شباك التذاكر

شهدت دور العرض السينمائي منافسة شرسة بين نجوم الفن خلال سباق موسم عيد الأضحى الماضي، حيث حققت الأعمال السينمائية نجاحًا كبيرًا وتصدر فيلم “بيت الروبي” للنجمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز المركز الأول، وتلاه فيلم “البعبع” للنجم أمير كرارة في المركز الثاني، وحل فيلم “تاج” للنجم تامر حسني بالمركز الثالث، أما فيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي فقد حل في المركز الرابع.

ويستعد عدد من نجوم الصف الأول بشباك التذاكر لمنافسة جديدة حاليًا بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، ليبدأ موسم صيف 2023 الجاري، ويشهد تنوع بين الكوميدي والتراجيدي والاكشن، ومن أبرزهم الفنان محمد رمضان والفنان محمد هنيدي، وآسر ياسين، ومحمد إمام، والفنانة غادة عبد الرازق.

ويرصد “الدستور” خلال التقرير التالي أفلام موسم صيف 2023، وقائمة أبطالهم.

ع الزيرو

كان فيلم “ع الزيرو” من المفرض عرضه خلال موسم عيد الأضحى الماضي، ولكن أصدرت الشركة قرار بانسحاب الفيلم من منافسة العيد نظرًا لعدم الانتهاء من تصويره، على أن يعرض بموسم الصيف الجاري.

والفيلم بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، ايمى اسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى.

مرعي البريمو

أثار الفنان محمد هنيدي ضجة كبيرة بالاعلان عن فيلمه الجديد “مرعي البريمو” وطرح البوستر والتريلر الدعائي له، والمقرر عرضه خلال الشهر الجاري.

ويشارك في بطولته بجانب محمد هنيدي كل من: غادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، وهو فكرة محمد هنيدي، وتأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

ويجسد هنيدى في فيلم البريمو شخصية مرعى البريمو تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية.

أبو نسب

أعلن صناع فيلم “أبو نسب” عن طرح العمل خلال شهر اغسطس المقبل، والعمل من بطولة الفنان محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين، أبرزهم وفاء عامر، هالة فاخر، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

وتدور أحدات العمل في إطار كوميدي حول شخصية طبيب والذي يجسده الفنان محمد إمام، حيث يدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.

شماريخ

يستعد النجم آسر ياسين لخوض منافسة صيف 2023 الجاري بفيلم “شماريخ” الذي يجسد ضمن أحداثه شخصية رجل ثرى يمتلك مصنع "بلالين" يقع فى حب أمينة خليل، إذ تجمعهما قصة حب ضمن دراما العمل.

الفيلم من تأليف وإخراج عمرو سلامة والفيلم يدور في إطار درامي تشويقي أكشن، ويشارك فى بطولته، خالد الصاوي، أدهم الشرقاوي، سالي حماد، محمد ثروت، مصطفي درويش والعديد من ضيوف الشرف.

تاني تاني

تعود الفنانة غادة عبدالرازق إلى السينما بعد فرة غياب دامت لـ 5 أعوام، حيث انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم “تاني تاني”، والذي كان يحمل اسم “جوازة بالعافية”، الذي تقوم ببطولته بجانب بيومي فؤاد، وتدور أحداثه في طار كوميدي اجتماعي.

