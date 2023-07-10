باحث: «شباب المجاهدين» بالصومال أخطر الجماعات الإرهابية بالمنطقة

قال الدكتور أحمد كامل بحيري، الباحث بمركز الأهرام للدراسات، إن الجيش الصومالي يُنفذ عمليات واسعة الانتشار ضد تنظيم شباب المجاهدين، وهذه العملية الأخيرة تأتي دائماً في أعقاب عملية إرهابية كبرى تقوم بها الجماعة في الداخل الصومالي.

الإرهاب بالصومال



وأكد “كامل”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مطروح للنقاش” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن العملية الحربية الأخيرة التي شنها الجيش الصومالي أسفرت عن مقتل 40 عنصراً من حركة شباب جنوب الصومال، وهذه العملية الوطنية بمثابة رد فعل مباشر على كافة الجرائم التي تقوم بها حركة شباب جنوب الصومال.

مكافحة الجرائم بالصومال

وأضاف أنه في حال استمرت عمليات المكافحة من الجانب الصومالي الوطني فسوف يتم استنزاف حركة الشباب في جنوب الصومال.

وتابع:" الجهاز الوطني الصومالي بحاجة إلى المزيد من الدعم المعلوماتي والتدريبي وكذالك اللوجيستي كي يستطيع القضاء على هذه التجمعات الإرهابية.

واستطرد:" حزب شباب المجاهدين من أخطر أفرع الإرهاب في المنطقة العربية بالكامل، نظرًا لارتفاع أعداد المنتمين له وامتلاكه للمعدات الحربية الثقيلة".