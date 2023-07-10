ضمن مهرجان العلمين.. كل ما تريد معرفته عن "بطولة ترايثلون سباق ثلاثى"

أيام قليلة تفصلنا على انطلاق الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، وذلك الحدث الأكبر الذي يعد أكبر مهرجان ترفيهي رياضي في الشرق الأوسط تحت عنوان "العالم علمين"، وينطلق المهرجان الخميس القادم الموافق 13 يوليو الجاري.

وهناك العديد من النشاطات والسباقات والبطولات الرياضية التي سيشهد المهرجان على انطلاقها، ومن ضمنها بطولة ترايثلون سباق ثلاثي، ونقدم لكم من خلال هذه السطور كل ما تريد معرفته عنه حسب موقع "forbes":

-تعود أصول ترايثلون بدايتها لفرنسا في الفترة بين 1920 و1930، وكان يطلق عليها حينها أسماء Les trois sports"،"La Course des Débrouillards و"La course des Touche à Tout".

-زادت شعبية تلك اللعبة في الولايات المتحدة عام 1980، وبدأ انتشارها خارج البلاد، وهي شق ترايثلون طريقه عبر المحيط الأطلسي إلى شمال أوروبا مع أول سباق ثلاثي أوروبي أقيم في 30 أغسطس 1980 في بلزن.

-وهي لعبة مشاركة في الألعاب الأوليمبية.

-ترايثلون سباق ثلاثي: يبدأ بالسباحة ثم رياضة ركوب الدراجات، وينتهي بالجري، حيث يشبه الماراثون.

-وتكون السباحة لمسافة 1.5 كيلومتر، ثم يليه ركوب دراجات والسير بها لمسافة 40 كيلومترا، ثم بعد ذلك يتم الركض بمسافة 10 كيلومترات، حيث يفوز الشخص عند إنهاء السباقات خلال ساعة و50 دقيقة.

-والتوقيت للسباق الثلاثى يكون فى خمسة أقسام متتالية، الوقت الأول يبدأ بالسباحة ثم إلى بداية الانتقال الأول أى وقت السباحة، والانتقال الأول إلى نهاية الانتقال الأول (وقت T1)، ثم الوقت الثالث من بداية ركوب الدراجات حتى يصل إلي نهاية وقت ركوب الدراجات، والوقت الرابع يكون بداية من الانتقال الثانى إلى نهاية الانتقال الثانى (وقت T2)، وينتهي من بداية السباق إلى نهاية السباق، وفى ذلك الوقت يتم الانتهاء من السباق الثلاثي.

-يتمثل في عدة أنواع منها الشتوي الذي يحتوي على التزلج على الجليد، والجبلي الذي لا يحتوي على السباحة.

-وتعتمد هذه اللعبة على السرعة في التبديل بين الملابس والأحذية الخاصة بكل مرحلة من مراحل اللعبة.