إزالة 14 حالة تعدٍ ومخالفات بناء عشوائى ضمن الموجة 21 ببنى مزار بالمنيا
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال محافظة المنيا، إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات بناء عشوائي بدون ترخيص، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار كثفت من حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات، حيث قام علي الكيال ويسري محمد عبدالمجيد نائبا رئيس المركز وعيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام وأحمد بهلول مدير الإزالات بالمركز بإزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية أبطوجة وبردونة.
وأضاف رئيس المركز والمدينة أن سامي رشاد يعقوب نائب رئيس المركز وإبراهيم محمد رئيس حي غرب ومايكل حكيم رئيس حي جنوب وإدارة الإزالات تمكن من إزالة ٦حالات تعد بحي غرب وحي جنوب بشارع العاشر من رمضان وطريق القيس وشارع مصطفى كامل، كما أزال عاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبوجرج ومسئولى التنظيم والإزالات وحماية الأراضى حالتي تعد على أرض زراعية فى المهد جهة الولاية تعاون زراعى مع التحفظ على البلوك وتكسير الأشاير للعمدان إلى جانب فك شدتين خشبيتين الأولى بعزبة أبوجمعة والثانية بحوض الساحل قرية صفط أرض تعاون زراعى، وتم التحفظ على جزء من الخشب والحديد مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأكد رئيس المركز والمدينة أن الوحدة لمركز ومدينة بني مزار ستواصل جهودها المبذولة لإزالة التعديات ومخالفات المدينة، سواء بأحياء المدينة أو القري التابعة لها تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.