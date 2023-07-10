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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أدين في انتهاكات جنسية.. تعرض لاري نصار للطعن داخل سجنه بولاية فلوريدا

الطبيب الرياضي الشهير
الطبيب الرياضي الشهير لاري نصار

تعرض الطبيب الرياضي الشهير لاري نصار، الذي أدين بالاعتداء الجنسي على لاعبات الجمباز، للطعن عدة مرات في سجن فيدرالي بالولايات المتحدة.

وبحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم، تعرض لاري نصار الذي أدين بالاعتداء الجنسي على لاعبات الجمباز، عدة مرات خلال مشاجرة مع نزيل آخر في سجن فيدرالي بولاية فلوريدا.

وقال شخصان مطلعان على الأمر لوكالة أسوشيتيد برس إن الهجوم وقع أمس الأحد في سجن كولمان الأمريكي في فلوريدا، لكن حالته مستقرة اليوم.

وكشف أحد الأشخاص المطلعين على الأمر للوكالة الأمريكية أنه تعرض للطعن في ظهره وصدره، لكن لم يُسمح للأشخاص بمناقشة تفاصيل الهجوم أو التحقيق الجاري بشكل علني.

وبحسب أسوشيتد برس” حكم على نصار بالسجن لعقود بتهمة الاعتداء الجنسي على لاعبي الجمباز، بما في ذلك الحائزين على الميداليات الأولمبية.

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تفاصيل سجن لاري نصار

ويقضي نصار عقودًا في السجن بعد الحكم عليه بالسجن لـ40 عاما، بسبب إدانته في محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية، فيما اعترف بالاعتداء الجنسي على الرياضيين عندما كان يعمل في جامعة ولاية ميتشيغان والولايات المتحدة الأمريكية للجمباز، التي تدرب الرياضيين كما أقر لاي نصار بأنه مذنب بشأن حيازة مواد إباحية للأطفال.

شهد العديد من الرياضيين أنه على مدار أكثر من عقدين قام لاري نصار بالاعتداء الجنسي عليهم وأخبروا المسؤولين بما حدث لهم لكنهم تجاهلوا شكواهم.

وسعت أكثر من 100 امرأة، بما في ذلك الحاصلة على الميدالية الذهبية الأولمبية سيمون بايلز، بشكل جماعي للحصول على أكثر من مليار دولار تعويض من الحكومة الفيدرالية لفشل مكتب التحقيقات الفيدرالي في إيقاف نصار عندما علم العملاء بالمزاعم ضده في عام 2015، وتم اعتقاله من قبل شرطة جامعة ولاية ميشيغان في 2016 أي بعد أكثر من عام.

ووافقت ولاية ميشيغان، التي اتهمت بضياع الفرص على مدى سنوات عديدة لوقف نصار على دفع 500 مليون دولار لأكثر من 300 امرأة وفتاة تعرضن للاعتداء من قبله فيما قدمت الولايات المتحدة الأمريكية للجمباز واللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية تسوية بقيمة 380 مليون دولار.

وفي يونيو 2022، رفضت المحكمة العليا في ميشيغان استئنافًا نهائيًا من نصار وقال محامو نصار إنه عومل بشكل غير عادل في 2018 واستحق جلسة استماع جديدة، بناءً على تصريحات انتقامية لقاض وصفه بـ"الوحش" الذي يجب أن "يذبل" في السجن مثل الساحرة الشريرة في فيلم "ساحر أوز".

لاري نصار الجنسي طعن الجمباز الولايات المتحدة فلوريدا

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