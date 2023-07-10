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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الخبر الصحفي والمونتاج عنوان اليوم الثانى من القيادى فى العلاقات العامة والإعلام

صورة من الحدث
صورة من الحدث

واصلت، اليوم، مديرية الشباب والرياضة، ثاني فعاليات برنامج القيادي لمجلس الشباب المصري بمحافظة الغربية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، بمشاركة اكثر من ١٥٠ متدرب بحضور  يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور محمد شلبى منسق عام الدلتا بالمجلس و وائل شاهين مساعد المنسق العام بالدلتا والدكتور أحمد شادى النمر منسق عام المجلس بمحافظة الغربية وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية.

أشار، يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية أن العلاقات العامة هي عبارة عن حلقة الوصل التي تربط بين المؤسسة وجمهورها الداخلي والخارجي، وتعمل على زيادة التقدم التقني، وبالأخص في وسائل الإعلام المختلفة، فهي تمتلك دور أساسي في زيادة فعالية دور الإعلام في المجتمع من أجل تحقيق أهداف المؤسسة، مع مراعاة القيم والمعايير الاجتماعية والقوانين الموجودة في المجتمع، كما وجه الشكر لجميع القائمين علي التنفيذ لتلك التدريبات.

وأوضح  خالد إدريس رئيس تحرير جريدة الوفد ان تحرير الخبر الصحفي ، والإلمام بأجزائه وعناصره المختلفة ، حتى يكون مرجعا لكل من يرغب في تطوير نفسه في هذا الفن كما يعتبر الخبر الصحفي مظهرا لرغبة الإنسان في معرفة المجهول ، وإشباع حاجته الفطرية إلى المعرفة ، التي يشعر فيها بالأمن ، وتساعده على التكيف المتزن مع الظروف التي يعيشها .

كما تناول الخبر الصحفي هو وصف أو تقرير دقيق ، وغير متحيز ، تقدمه وسائل الإعلام على اختلافها ( مطبوعة ، مسموعة، مرئية) عن حادثة أو واقعة أو موقف أو فكرة أو قضية أو نشاط ، يثير اهتمام جمهور وسائل الإعلام على اختلافهم (قراء، مستمعين، مشاهدين)، ويساهم في توعيتهم وتثقيفهم وتسليتهم .

كما تطرقت  سمر ابو شويكة مخرجة بإذاعة البرنامج العام الي كيفية إنتاج البرامج الإذاعية وما هي أنواع البرامج الإذاعية، فنون الالقاء والتحكم في الصوت، اختلاف الاداء من برنامج لآخر، وما هي أهم نقاط العمل الإعلامي والاذاعي وأهم برامج المونتاج الصوتي.

كما أشار الدكتور محمد شلبي ، منسق عام الدلتا بالمجلس، أن الدفعة الأولى مستمرة حتي 2023/7/13”  بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية في تمام العاشرة صباحاً، على أن يكون يوم الختام لتوزيع الشهادات الأحد الموافق ١٦ يوليو  ليحصل المتدرب على شهادة معتمدة خلال حفل التكريم بنادى سبورتنج كاسل بطنطا.

الخبر الصحفى والمونتاج عنوان اليوم الثانى القيادي العامة

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