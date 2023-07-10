أستاذ أقتصاد: الاقتصاد البريطاني يعاني تبعات خروجه من الاتحاد الأوروبي

قال الخبير الاقتصادي محسن السلاموني، إن الاقتصاد البريطاني يعاني لتبعات أزمة كبيرة بدأت مع خروجه من الاتحاد الأوربي، حيث خسرت الحكومة البريطانية 35 مليار دولار لتحقيق ذلك، وهو ما أثر سلبًا على اقتصاد الدولة.

الأزمة الاقتصادية البريطانية



وأكد “السلاموني” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن بريطانيا كانت تعتمد على اتفاقية التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بخروج “ترامب” من الحكم توقف تنفيذ الاتفاقية.

وأضاف أن بريطانيا تعاني الآن، من أزمات في قطاع التعليم والصحة، وتتكلف الدولة البريطانية أكثر من 18 مليار دولار.

الحرب الروسية الأوكرانية



وتابع:" الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الخزينة البريطانية بصورة كبيرة، حيث مصانع الأسلحة البريطانية تببع أسلحة لأوكرانيا بدون أموال، وبالتالي بريطانيا مجهدة اقتصادياً".

واستطرد:" اضرابات كثيرة نتيجة تدني الأجور مقارنة بالتصخم وارتفاع أسعار السلع جميعها، وهذا التضخم لن ينخفض إلا من خلال انتهاء هذه الحرب سريعاً".

