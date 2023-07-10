فوز رواية "الديناصور" لـ عمرو حسين بجائزة غسان كنفانى للرواية العربية 2023

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية برام الله عن فوز رواية "الديناصور"، الصادرة عن دار دوِّن للنشر والتوزيع، للكاتب المصري عمرو حسين، بجائزة غسان كنفاني للرواية العربية في دورتها الثانية.

وضمت القائمة القصيرة 5 روايات، هي: "الديناصور" للروائي عمرو حسين من مصر، "نيلة زرقا" للروائي فجر يعقوب من فلسطين، "سلالات منقرضة" للروائي ملاك رزق من مصر، "زهرة الملكة أنديز" للروائية ميساء بن عبدالواحد من الجزائر، "دار المسدة" للروائي هشام علي من ليبيا.

وجاء في بيان لجنة التحكيم أن رواية "الديناصور" تنهض على حركة محسوبة بين أصوات الرواة من خلال حبكة محكمة، وتعكس هموم العصر وقضاياه بنقلات سردية بسيطة وسلسة، ولغة مشبعة باستخداماتها الحية المتدفقة في عالم التلاقي والتباعد بين الأجيال المتعددة، وتجربة الحب التي لم تكتمل، وربما لن تنتهي أبدا.

وضمت لجنة التحكيم، برئاسة الأديب إبراهيم السعافين، كلا من: الناقدة والأكاديمية نهى عفونة العايدي من فلسطين، والناقد والأكاديمي مرشد أحمد من سوريا، والناقد والأكاديمي محمد القاضي من تونس، والناقد والأكاديمي حسين حمودة من مصر.

رواية "الديناصور" تدور في شوارع حي المعادي القديمة، إذ يحاول "مصطفى" أن يسرد وقائع ما جرى له ولحبيبته القديمة منذ سنوات عديدة. وخلف شاشة عالم السوشيال ميديا تسعى "منة" إلى البحث عن ذاتها وعن أحلامها البسيطة في الحياة. يأخذنا في رحلة جميلة ومثيرة في شوارع المعادي القديمة، رحلة بين جيلين باعد بينهما زمن طويل، بين الحب في هذا الزمان القاسي والحب في ذلك الزمن البعيد.

عمرو حسين كاتب وروائي مصري من مواليد 1976، حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ماسترخت الهولندية، يعمل مهندسًا للاتصالات ومديرًا لمشروعات تكنولوجيا المعلومات، صدر له 4 روايات، هي: "الرهان" و"تاهيتي"، وتعد رواية "الديناصور" هي ثالث أعماله الروائية، فضلا عن رواية "خارج نطاق الخدمة" التي صدرت مطلع هذا العام عن دار دوِّن للنشر والتوزيع.