الحكومة البريطانية: ليس من المناسب انضمام أوكرانيا للناتو خلال الحرب مع روسيا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، أنه ليس من المناسب انضمام أوكرانيا إلى الناتو خلال الحرب مع روسيا، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشارت الحكومة البريطانية، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الأمريكي اتفقا على ضرورة تعزيز التحالف، والحفاظ على الدعم لأوكرانيا.

عدم ربط انضمام تركيا إلى الاتحاد

فيما قال الاتحاد الأوروبي، إنه يجب عدم ربط انضمام تركيا إلى الاتحاد مع عضوية السويد في الناتو، حيث إن نيل عضويتنا واضح للغاية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، أن هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الدولة المرشحة استكمالها.

وقال مستشار ألمانيا إن اقتراح الولايات المتحدة بضمانات أمنية لأوكرانيا قيد الدراسة.