يجمعها من المصارف لذبحها.. القبض على تاجر بحوزته 19 حمارًا فى المنوفية

أصدرت النيابة العامة بمحافظة المنوفية قرارها بندب فريق من الطب البيطري لفحص الحمير الحية وجلود الحمير المضبوطة لدى تاجر بقرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك بعد ورود بلاغ من الأهالي والقبض عليه.

وأكد مصدر مطلع بمديرية الطب البيطري بالمنوفية أن الحمير المضبوطة كان عددها 5 نافقة، و14 حمارًا حيًا بإجمالي 19 حمارًا في المكان الذي خصصه التاجر لمزاولة نشاطه غير المرخص والمحظور.

وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة والذي حمل الرقم 3832 إداري مركز منوف لسنة 2023.

وتمكنت مباحث مركز شرطة منوف من القبض على شخص يجمع الحمير النافقة من المصارف، وأيضًا يقوم بشراء الحمير المريضة من أصحابها بأسعار بخسة حتى يتمكن من ذبحها وأخذ جلودها لاستخدامها في أغراض لبعض الصناعات وأحيانًا تصدر للخارج.

وترجع تفاصيل وأحداث الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية منشأة سلطان والمقيمين بجوار المنطقة التي يقوم المتهم فيها بمزاولة نشاطه غير المرخص وغير المصرح به وسط القرية وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة منوف إلى مكان الحادث للتحقق من الواقعة وتم القبض بالفعل علىه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين لرئيس مباحث مركز منوف المقدم مراد أبوالذهب، أن المتهم في الواقعة يدعي "فتحي، م، ج"البالغ من العمر 40 عامًا وكان سبق اتهامه بنفس القضية منذ فترة، وتم التحفظ عليه وعلى الأدوات المستخدمة وفرض قوة أمنية على المكان المؤجر لمزاولة نشاطه المخالف وغير المصرح به.

وفى السياق، أكد الدكتور رفعت حماد، وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، أن المديرية أرسلت لجنة من الطب البيطرى للفحص.