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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خلال تواجده بالقرية الأولمبية بسيوة: رئيس الوزراء يستعرض تفاصيل الأعمال بمشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف بالواحة بمرحلتيه

خلال العرض
خلال العرض


 


خلال تواجده بالقرية الأولمبية بسيوة، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أيضاً إلى شرح تفصيلي من اللواء/  تامر زاهر، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، استكمل خلاله استعراض تفاصيل الاعمال بمشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف بالواحة بمرحلتيه.

        وأوضح اللواء تامر زاهر أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف بواحة سيوة، تضمنت إنشاء 12 بئراً انتاجية بأعماق تصل إلى نحو 1200 متر، تم تنفيذها بنسبة 100%، إلى جانب غلق 42 بئراً سطحية شديدة الملوحة، ويتم حالياً استكمال أعمال الغلق بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، بعد توفير المصدر البديل للمزارعين، مع مد أعمال الشبكات لهم، كما يشهد المشروع إنشاء شبكة توزيع وخزانات لعدد 9 آبار عميقة، تم تنفيذها بنسبة 98%، بإجمالي أطوال شبكات بنحو 85 كم من البولي ايثيلين، وعدد 110 خزانات خرسانية، و110 غرف محابس، وذلك لخدمة زمام 5 آلاف فدان.

          وأضاف اللواء تامر زاهر أن تلك المرحلة من المشروع تشهد كذلك أعمال رفع كفاءة وتأهيل منظومة الري القائمة، من خلال إحلال وتجديد خط الطرد لمحطة خفض المنسوب، وربط المحطة بخزان خفض المنسوب، بخط مواسير قطر 500 مم، بطول 900 متر، مع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خزان خلط خرساني بمحطة خفض المنسوب بسعة 1530 م3، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة رفع منطقة الكاف، وتشغيلها بالطاقة الشمسية، وإنشاء مأخذ لمحطة الرفع وبيارة سعة 200 م3، كما تم تدعيم وتعلية وتدعيم الجسور الـ 5 المحيطة ببركة سيوة، بإجمالي أطوال 14 كم.

         كما تطرق مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف بواحة سيوة، موضحاً انها تستهدف نقل مياه الصرف الزراعي الزائد خارج نطاق واحة سيوة، حيث تشهد حفر قناة مفتوحة بطول 34 كم حتى منخفض عين الجنبي، مع إنشاء محطة رفع أنطفير، والتي تصرف 60 ألف م 3/ يوم، فضلاً عن إنشاء خطي بولى ايثيلين قطر 500 مم من محطة رفع انطفير حتى خزان التهدئة بطول 6 كم، وإعادة توجيه مصرف (سيوة الغربي) بإجمالي طول 7 كم ليصب في حوض سحب محطة رفع أنطفير.
 

استكمال أعمال الهندسية للقوات المسلحة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الطاقة الشمسية القرية الأولمبية المرحلة الاولي تعلية وتدعيم الجسور

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