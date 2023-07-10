نادي الأسير الفلسطيني: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

أكّد نادي الأسير الفلسطيني تفاقم معاناة الأسرى في سجن النقب الصحراوي، في ضوء الارتفاع المستمر في أعداد المعتقلين، على الرغم من وجود قرار من محكمة الاحتلال العليا، يحدد المساحة المتاحة لكل أسير في كل (غرفة).

وأوضح نادي الأسير، في بيان له، اليوم الاثنين، أنّ المعاناة تفاقمت في سجن "النقب"، الذي يعتبر من أكبر السّجون المركزية ويبلغ عدد الأسرى فيه نحو (1400) أسير، ففي غالبية الغرف هناك زيادة ما معدلها أسيران، حيث يضطر الأسرى للنوم على الأرض بسبب الاكتظاظ في الغرفة، وذلك في غالبية الأقسام.

وتابع نادي الأسير أنّ قضية الاكتظاظ أثرت على الأسرى على عدة مستويات، ومناحي الحياة الاعتقالية اليومية لهم.

ووجه الأسرى مطالبتهم بالتّحرك قانونيًا، لإلزام إدارة سجون الاحتلال للالتزام بالمساحة المتاحة لكل أسير، وأكّدوا أنّه في حال استمرت إدارة سجون الاحتلال بتجاهل هذه القضية، فسيضطر الأسرى الذهاب إلى خطوات نضالية.