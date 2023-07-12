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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

العلمين الجديدة.. معلومات عن المدينة منذ بداية العمل عليها في عهد السيسي

العلمين
العلمين

ينطلق مهرجان العلمين الجديدة في 13 يوليو الحالي ويستمر حتى 26 أغسطس المقبل. يُعَدُّ هذا الحدث الكبير المهم من أبرز المناسبات التي يترقبها الجميع، ويضم العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية المتنوعة التي ستُقام طوال فترة المهرجان. 

وتنطلق فعاليات المهرجان من مدينة العلمين، التي تحولت من مجرد منطقة للألغام إلى أول مدينة ساحلية سياحية، وتُعَدُّ من المدن العصرية الأبرز ضمن مدن الجيل الرابع. وبالتزامن مع إقامة المهرجان بها، نقدِّم لكم من خلال هذه السطور كل ما تريدون معرفته عن هذه المدينة.

معلومات عن مدينة العلمين الجديدة:

-تقع مدينة العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح بالطريق الدولي "الإسكندرية – مطروح".

-وتبلغ مساحة مدينة العلمين نحو 48 ألف فدان، وهي بعمق أكثر من 60 كم جنوب الشريط الساحلي، كما أنه تم إنشائها بمخطط للمدينة على أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة.

-تتميز مدينة العلمين الجديدة بموقع مختلف وإطلالة مميزة على البحر الأحمر بمسافة تمتد إلى 14 كم.

-استطاع العاملين على مدينة العلمين الجديدة بقرار من الرئيس السيسي أن تنفذ ناطحات سحاب سياحية وسكنية ممثلة في مشروعات أبراج العلمين الجديدة، وتتميز بالممشى السياحي بطول 18 كم، مع مشروع حواجز الأمواج بعدد 18 حاجزا.

-وتنقسم المدينة إلى قطاعين قطاع سكني، وهو يحتوي على نحو 10 آلاف وحدة سكنية، وقطاع ساحلي وهو مكون من حى الفنادق، مركز المدينة، الحى السكنى المميز، مركز المؤتمرات، حى حدائق العلمين، مرسى الفنارة، المنطقة الترفيهية، منتجع خاص، مركز ثقافى، إسكان سياحى، حي مساكن البحيرة، و أرض المعارض.

-كما تحتوى مدينة العلمين الجديدة على منطقة أثرية مكونة من متحف مفتوح، منتزه دولى، منطقة ترفيهية، فنادق، خدمات ميناء، أما القطاع الحضري مكون من جامعة، مركز خدمات إقليمية، وو مركز سياحي عالمي على نسبة بناء 20%. 

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