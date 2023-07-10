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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير خارجية عمان: التدخلات الخارجية فى السودان تؤجج الصراع

بدر البوسعيدى
بدر البوسعيدى

أكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أن التدخلات الخارجية في السودان تؤجج الصراع، معربًا عن القلق من "تداعيات الأزمة في السودان إنسانيًا وأمنيًا".

وأعلن "البوسعيدي"، خلال كلمته بالاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا، عن تجديد الدعم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، والعمل على "التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية".

وقد عقد الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا بالعاصمة السعودية الرياض في يونيو 2022، بحضور وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف.

ويصل حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وروسيا إلى 7.6 مليار دولار في آخر إحصائية معلنة لعام 2021، وتأتي الآلات الكهربائية والبلاستيك كأهم السلع في الصادرات إلى روسيا، بينما تأتي الحبوب والنحاس ومصنوعاته من ضمن أهم الواردات الروسية.

البوسعيدي السودان التعاون الخليجي

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