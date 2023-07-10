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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 50 طن مخلفات بطموه في الجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة ورئيس مركز ومدينة أبو النمرس، برفع كفاءة النظافة في القرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لشكاوى الواردة.

وفور تلقي محافظة الجيزة شكوى المواطنين من تراكم المخلفات في شارع عبد الرازق بطموه، وجهت المحافظة حملاتها من خلال أجهزة مدينة أبو النمرس، والتي أسفرت عن رفع 50 طنًا من المخلفات والقمامة في شارع عبد الرازق المتفرع من شارع الغاز بطموه خلال حملات استمرت على مدار اليوم.

كما شملت الحملة تجميل وزراعة الأشجار على جانبي مصرف عبد الرازق بنطاق المنطقة المذكورة، وجاري المتابعة الدورية لضمان عدم تكرار تجمع القمامة مرة أخرى.

وكلف اللواء أحمد راشد بمتابعة جهود رفع المخلفات والدفع بشركات الجمع السكني في القطاعات التي بحاجة لذلك، ومتابعة الأداء لتحسين منظومة النظافة.

رفع مخلفات أبو النمرس محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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