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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بترويج الهيروين بغرض التربح فى المرج

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة المرج اليوم، حبس المتهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج من ضبط "أحد الأشخاص، له معلومات جنائية" وبحوزته "كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلوجراما- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول- ميزان حساس- فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار".

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الأجهزة الأمنية الامني الهاتف المحمول التحريات الأمنية الهيروين المتهم المبالغ المالية

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