متحدث "حياة كريمة" يكشف تفاصيل عمل المبادرة فى الغربية

كشف الدكتور طارق الرفاعي المتحدث الرسمي لمبادرة "حياة كريمة"، تفاصيل عمل المبادرة في محافظة الغربية، موضحًا أن المبادرة تغطي مركزا واحدا فقط من المحافظة خلال المرحلة الأولى وهو مركز زفتى.

وقال «الرفاعي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نشرة DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الإثنين، إنهم يعملون على تنفيذ كافة الخدمات التي يحتاجها المركز من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المستشفيات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 118 مشروعا بمركز زفتى، موضحاً أن كافة مشروعات الصرف الصحي تم الانتهاء منها ويعملون في توابع القرى حاليا، فضلا عن أن نسبة تنفيذ مشروع تدعيم التيار الكهربائي بقرى المركز تتراوح بين 50 و 95% وتنتهي بنهاية العام الجاري، مع العمل على تطوير المراكز والوحدات الصحية، وجار تنفيذ 8 نقاط إسعاف.