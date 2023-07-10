قضاة مجلس الدولة الجدد يؤدون القسم بقصر الأميرة فوقية تمهيدًا لاستلام عملهم

أدى، منذ قليل، القضاة الجدد حلف اليمين القانونية أمام المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتصديق على التعيينات الجديدة، تمهيدًا لاستلامهم مهام عملهم رسميًا داخل المجلس.

وكان بدأ توافد القضاة الجدد المعينين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة على قصر الأميرة فوقية داخل المخيم المُعد لذلك، مصطحبين ذويهم وأسرهم في مشهد مبهج، انتظارًا لتجمع العدد الكامل تمهيدًا لحاف اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة.