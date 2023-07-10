"العلاج الحر" تنفذ حملات تفتيشية مفاجئة على 36 مستشفى خاص بالدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، أن إدارة العلاج الحر قامت خلال الأسبوع الماضى بتوجيه حملاتها للتأكد من جاهزية المستشفيات الخاصة، لاستقبال الحالات الطارئة وللتأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة.

ومن جهته قال الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن الحملات الرقابية تضمنت المرور على نحو 36 مستشفى خاص، تبين أن 20 منها دون سلبيات فيما تم توجيه إنذارات لنحو 16 أخرى بضرورة استيفاء الاشتراطات الطبية.

وأشار الدكتور محمد فؤاد أنه فيما يخص سياسات مكافحة العدوى فقد تبين عدم التزام 4 مستشفيات بتطبيقها على النحو الأمثل إلى جانب رصد العديد من السلبيات بعدد محدود من المستشفيات تتعلق ببرامج الجودة وفصل النفايات .

وأكد مدير إدارة العلاج الحر، أن الفريق الذى قام بالزيارات أعد تقريرا بالسلبيات التى تم رصدها بالمستشفيات لاتخاذ القرار المناسب حيال هذه المخالفات وتفاديها خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى أن مثل هذه الزيارات مستمرة للتأكد من انضباط العمل داخل المستشفيات حرصا على صحة وسلامة المرضى.

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