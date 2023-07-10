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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب وإصابة 2 فى حادث تصادم مروع بالمنوفية

جثة
جثة

لقى شاب مصرعه وأصيب 2 في حادث تصادم مروع على طريق قرية كمشوش المؤدِّي إلى مركز منوف التابع لمحافظة المنوفية.

وعلى الفور تم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى منوف العام لتلقي المصابين الرعاية الطبية اللازمة ومعاينة الطب الشرعي للجثمان المتوفى.

وترجع أحداث وتفاصيل الواقعة لتلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع شخص وإصابة 2 آخرين أثناء حضورهم لتجهيز حفل زفاف شقيقة صديقهم الذي أُصيب في الحادث.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة منوف إلى موقع الحادث، حيث تبيَّن لهم مصرع شاب يدعى "م.أ.ا"، مقيم في قرية فيشا الكبرى، وإصابة اثنين من زملائه أثناء قيادتهما سيارة ملاكي على الطريق.

وشُيِّع جثمان المتوفى بعد معاينة الطب الشرعي للجثمان، وسط حالة من الحزن الشديد فيما تم إلغاء حفل الزفاف الذي كان من المقرر أن يُقام اليوم.

أحد المنازل الرعاية الطبية اللازمة اللواء حازم سامي النجدة أمن المنوفية المحافظ المحافظة

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