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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بالأسماء.. تشكيل مركز الإعلام والمعلومات بقضايا الدولة

المستشار مسعد عبد
المستشار مسعد عبد المقصود بيومي

أصدر المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس قضايا الدولة قرارا بتشكيل مركز الإعلام والمعلومات بالهيئة.

وتضمن القرار رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل مركز الإعلام والمعلومات بالهيئة: يشكل المركز الإعلامي من المستشار أحمد فكري صالح نائب رئيس الهيئة الأمين العام رئيسا وعضوية المستشارين سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة رئيس قسم وزارة التعليم العالي عضوا ومتحدثا رسميا وإيهاب سعيد علي عضوا وأحمد سعيد عبد العاطي ومحمد رضا عبد القادر أعضاء ورامي حلمي عزمي مركز المعلومات.

وتضمن القرار يبدي أعضاء المركز الرأي مقرونا بالصفة في المسائل المتفق عليها بالمركز فقط ويحظر عليهم الإدلاء بأي بيان بوسائل الإعلام المختلفة إلا بعد التنسيق مع نائب رئيس الهيئة رئيس المركز الاعلامي.

ويحظر على الأعضاء من غير أعضاء المركز الاعلامي الاشتراك في البرامج الاذاعية المسموعة والمرئية والإدلاء بأي أحاديث صحفية أو إبداء آراء أو تبادلها عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو غيرها تمس عمل الهيئة أو الجهات القضائية الأخري أو تمس هيبة الدولة أو مؤسساتها لدون إذن كتابي من رئيس الهيئة ويعد الاخلال بهذا الحظر خروجا علي مقتضيات الوظيفة ويعرض المخالف للمسائلة.

كما أصدر القرار رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٣ بتولي المستشار هاني محمد على نائب رئيس الهيئة رئاسة المكتب الفني.

رئيس قضايا الدولة مركز الإعلام والمعلومات المستشار مسعد عبد المقصود

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