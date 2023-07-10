ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

«عبد الحميد بك العبادي.. المؤرخ والأديب».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن إصدارات سلسلة تاريخ المصريين كتاب «عبد الحميد بك العبادي.. المؤرخ والأديب» للدكتور علاء مصري النهري.

يضم الكتاب أربعة فصول، يتناول الفصل الأول نشأة وتعليم عبد الحميد بك العبادي، والفصل الثاني يتناول عمله استاذا للتاريخ الإسلامي، وخصص الفصل الثالث لمؤلفاته ومقالاته، والفصل الأخير يتناول جوانب أخر من حياته، كمعاركه ونقده لآراء المستشرقين وشعره ووطنيته واهتمامه بشئون الأمة، ورحلاته العلمية.

ثم ختم الفصل بظروف وفاته، واردفته بأربعة ملاحق تضم أربعة من أهم ابحاثه ومقالاته عن علم التاريخ وفلسفته.

عرج الأستاذ العبادي في سماء التاريخ السياسي حتى سامي النجم، وخاطب في الوقت نفسه القراء بمألوف حديثهم ومتعارف معانيهم، ثم هو وصاف مبدعٍ؟ إذا تصدى لوصف الطبيعة أراك مفاتنها، وجلاً على عينك ما يجري بين كائناتها من صراعٍ، وأسمعك ما يدور بين أشجارها من حديث، لقد أدرك قوام التاريخ وملاكه: أدرك معنى الجميل من حوادثه، ومعنى الجليل من عظمائه، وعرف كيف يعبر عنهما.

عرفت الشعوب العربية المختلفة الأستاذ العبادي من مقالاته ومحاضراته؛ فقدرت ذوقه التاريخي تقديرا لم يبلغه أحد من مؤرخي الإسلام في الشرق الحديث؛ فله فضل كبير على التاريخ الإسلامي تعرفه حق المعرفة أجيال تخرجت على يديه .

العبادي يعد أحد اعلام الفكر الربي، وأبا التاريخ الأندلسي بالجامعات المصرية ولسان الدين بن الخطيب العصر الحديث، وهو في الوقت نفسه شجرة زيتون التاريخ، لا شرقي ولا غربي، لكونه جمع بين الاثنين، لإاخذ من الشرق علومه ولغته ومن الغرب مناهجه العلمية ولغاته أيضًا فاثمرت شجرته المباركة ايما ثمر.

عبد الحميد العبادي، عالم بالتاريخ الإسلامي، من كبار المؤرخين والباحثين المصريين، عضو في المجمع العلمي العربي بدمشق، أستاذ جامعي، وكان عميداً لكلية الآداب في جامعة الإسكندرية من 1942ـ1952، ويعدّ من جيل الأوائل الذين أسسوا الجامعة المصرية وأسهموا في الحياة الجامعية على أسس قوية متينة.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين سلسلة تاريخ المصريين كتاب عبد الحميد بك العبادي المؤرخ والأديب دكتور علاء مصري النهري

الأكثر قراءة

"اطلع يا ضنايا".. والدة غريق كليوباترا تنتظر ظهور جثمان نجلها أمام بحر الإسكندرية (صور)

الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على ثانى الصفقات الزملكاوية بعد إمام عاشور (خاص)

أبلغ إدارة الزمالك برغبته فى العودة ولم تتحرك.. كواليس انتقال إمام عاشور للأهلى

"عشان تلحق الامتحان".. التفاصيل الكاملة لإحضار مراقب ثانوية عامة طالبة من منزلها

جنايات الأحداث تنتصر للاعب كرة قدم هشم مُتهمين رأسه في بورسعيد

غلق كلى لـ محور شينزو آبى بالاتجاهين أسفل كوبرى سبيل المؤمنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟