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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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المطران بولس عبد الساتر يحتفل بقدّاس ختام أسبوع الرسالة في مدرسة سيدة النجاة

المطران بولس عبد
المطران بولس عبد الساتر

احتفل راعي إيبارشية بيروت المارونيّة المطران بولس عبد الساتر، بقدّاس ختام أسبوع الرسالة الذي نظّمه الفريق الرسولي الأبرشي في مدرسة سيدة النجاة.

و تحت عنوان "تشدّد وقُم"، في مدرسة سيدة النجاة شارك المطران بولس عبد الساتر في القدّاس الإلهي بعظة روحية في المدرسة ذاتها.

و ألقى المطران عبد الساتر عظة روحية قال خلالها أن حبّات القمح زُرعت، يبقى الاعتناء بها حتى تنمو في أيّ أرضٍ وقعت وتعطي ثمارًا كثيرة، وأضاف أتوجّه إلى كهنة الرعايا ومعاونيهم وأقول: اعتنوا بحبّات القمح، اعتنوا بأطفالكم وشبابكم، التقوا بهم باستمرار، أصغوا إليهم باهتمام. شجّعوهم ليتشدّدوا وينهضوا، لا عن يأس أو خوف، بل ليفلحوا الأرض ويزرعوا الكلمة ويعتنوا بها، فيغيّروا وجه العالم. اعلموا أنّه من دون أطفالنا وشبابنا لا مستقبل للكنيسة. 

وأستطرد المطران تأقلموا مع حاجاتهم ولا تتعبوا من العطاء، و وجه رسالة للشباب والأطفال قائلاً:  إلى شبابنا وأطفالنا أقول: أنتم الكنيسة،  لا تخافوا من المجاهرة بحبّكم لله. عيشوا القيَم المسيحيّة من غفران وصدق وأمانة ومجانيّة ولو كنتم تسيرون عكس التيّار.


وأضاف  وإلى أهلنا الأعزّاء أقول: كونوا مثالًا صالحًا أمام أولادكم. ربّوهم بالمحبّة. عاملوهم بلطف. أصغوا إليهم وقولوا لهم الكلام الذي يبني. شجّعوهم على عيش مسيحيّتهم من دون خجل وأمام الجميع. أولادكم ليسوا لكم، أولادكم للربّ يسوع فحافظوا عليهم.

الماروني الكهنة و بولس عبد الساتر بإطفال راعي إيبارشية بيروت الماروني ة فرنسيس في المدرسة والشمامسة والـ والش معاون مكا مطر موسى وحي وشبابها ولى وشباب

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