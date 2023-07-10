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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس الثانى يستأنف عظته الأسبوعية الأربعاء

البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى

يستأنف البابا تواضروس الثاني الأربعاء 12 يوليو، بالتزامن مع عيد الرسل، اجتماع الأربعاء الأسبوعي من الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

يأتي ذلك بعد توقفها ما يقرب من 3 أشهر بسبب احتفالات الكنيسة بأسبوع الآلام وعيد القيامة وزيارة البابا تواضروس إلى الفاتيكان وأخيرًا تعرضه لوعكه صحية.

ومن المقرر أن تذاع عظة البابا على صفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والقنوات المسيحية المختلفة.

وكشفت الكنيسة الأرثوذكسية عن مصير العظة الأسبوعية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، التي كان من المقرر أن تستأنف في بداية صوم الرسل.

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان، إنه تقرر إلغاء العظة الأسبوعية للبابا تواضروس الثاني، التي كانت مقررة فى السابعة مساء بعد انتهاء فترة الخماسين المقدسة؛ نظرًا لتعرضه لوعكة صحية في عيد العنصرة

ووصل البابا تواضروس الثاني إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء 2 يوليو، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قادمًا من مقره بمنطقة كنج مريوط في الإسكندرية، بعد تعافيه من التهاب العصب السابع الذي تعرض له قداسته منذ حوالي شهر.

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