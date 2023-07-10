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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد: تمويل 60 مشروعا بـ7.6 مليون جنيه خلال شهرين

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

صرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية "مشروعك" خلال شهر يونيو ويوليو ٢٠٢٣ بلغ ٦٠ مشروعًا مختلف النشاط، بتكلفة ٧.٦ مليون جنيه، وفرت ١٢٨ فرصه عمل لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ  على دعم كافة الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

يُذكر أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من بداية مبادرة مشروعك حتى الآن بلغ ٦٩١١ مشروع، بقيمة ٥٨٧ مليون جنيه بإجمالي عدد  ١٤ ألف ١٠٣ فرصة عمل.

محافظ الوادي الجديد المشروعات المشروع القومي للتنمية البشرية مشروعك فرصه عمل لأبناء المحافظة دعم كافة الشباب خلق أفاق جديدة للتنمية

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