مواصفات امتحان الديناميكا لطلاب شعبة رياضة بالثانوية العامة

يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات (الدور الأول)، غدًا الثلاثاء، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

وينتشر "الدستور"، لطلاب الشعبة العلمية"رياضة" بالثانوية العامة 2023، عدد أسئلة وتوزيع درجات امتحان الرياضيات التطبيقية "الديناميكا".

توزيع درجات امتحان الديناميكا 2023

- المجموع الكلي 30 درجة.

- عدد أسئلة الامتحان 20 سؤال.

- سؤالان مقالي تُخصص لكل سؤال درجتان.

- مجموع الأسئلة الموضوعية 18 سؤالًا.

- 10 أسئلة موضوعية "اختيار من متعدد" كل سؤال بدرجة واحدة.

- 8 أسئلة موضوعية "اختيار من متعدد" كل سؤال بدرجتين.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات (الدور الأول) غدًا الثلاثاء 11 يوليو ٢٠٢٣، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

بينما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة ثانية).

وأدى أمس الأحد طلاب الثانوية العامة 2023 "الدور الأول" الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية (الرياضيات)، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.