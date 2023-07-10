ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس محكمة النقض الجديد يتسلم مهام عمله رسميا

المستشار حسني عبد
المستشار حسني عبد اللطيف

تسلم المستشار حسني عبد اللطيف مهام عمله رسميًا رئيسا لمحكمة النقض رئيسا لمجلس القضاء الأعلى خلفًا المستشار محمد عيد محجوب بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس.

وتوافد جموع القضاة على مكتبه بدار القضاء العالى لتهنئته بمناسبة توليه المنصب الجديد.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين عبداللطيف رئيساً لمحكمة النقض بطريقة التعيين من بين أقدم 7 نواب من نواب رئيس محكمة النقض عملا بنص المادة 185 من الدستور المصري، ويعد عبداللطيف الرئيس التاسع والأربعون لمحكمة النقض المصرية.

المستشار حسني عبد اللطيف محكمة النقض مجلس القضاء الأعلى

الأكثر قراءة

بعد الاتفاق على ضمه.. "الدستور" يكشف تفاصيل عقد إمام عاشور مع الأهلى

قصة "حسناء المرج" بعد إصابتها بعاهة مستديمة على يد زوجها

أحد مشايخ سيوة: الرئيس السيسى وجه بتلبية مطالب لم يلتفت لها أحد منذ عقود

فى أول زيارة لرئيس حكومة إلى الواحة منذ سنوات عديدة: مدبولى يصل سيوة

محافظ قنا: مجمعات الخدمات الحكومية تسهم في إنهاء معاناة سكان القرى

إخماد حريق فى مبنى بنك بالخليفة المأمون بمصر الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»