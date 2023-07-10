رئيس محكمة النقض الجديد يتسلم مهام عمله رسميا

تسلم المستشار حسني عبد اللطيف مهام عمله رسميًا رئيسا لمحكمة النقض رئيسا لمجلس القضاء الأعلى خلفًا المستشار محمد عيد محجوب بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس.

وتوافد جموع القضاة على مكتبه بدار القضاء العالى لتهنئته بمناسبة توليه المنصب الجديد.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين عبداللطيف رئيساً لمحكمة النقض بطريقة التعيين من بين أقدم 7 نواب من نواب رئيس محكمة النقض عملا بنص المادة 185 من الدستور المصري، ويعد عبداللطيف الرئيس التاسع والأربعون لمحكمة النقض المصرية.