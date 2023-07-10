إصابة 8 بينهم أطفال فى حادث سيارة جنوب البحر الأحمر

أصيب 8 بينهم أطفال، صباح اليوم، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مدينة القصير جنوب البحر الأحمر.

كان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القصير، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: هويدا على مصطفى، 41 سنة، "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، جومانا يوسف رمضان، 7 سنوات، "سحجات بالوجه وجرح متهتك بالذراع اليمنى"، محمد مجدى عبدالمالك، 35 سنة، "كدمات متفرقة بالجسم"، روفيدة يوسف رمضان، 9 سنوات، "جرح سطحى بالذراع اليمنى"، يعقوب أحمد عبده، 10 سنوات، "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، محمد عمر عبدالقادر، 14 سنة، "كدمات متفرقة بالجسم"، فرحة رجب سعد، 20 سنة، "كدمة بالظهر"، شهد رجب سعد، 13 سنة، "كدمة بالظهر".

وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.