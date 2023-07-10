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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة تموينية للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية بالبحيرة

الحملة
الحملة

أكدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة، لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي . 

 ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، حملات تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية،  ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

 وأسفرت تلك الحملة عن ضبط طن ونصف أعلاف مخلوطة بكمية من الأقماح المحلية بأحد مصانع الأعلاف، و567 علبة سجائر، و كمية من فلاتر المياه مجهولة المصدر بدائرة مركز شرطة دمنهور.

كما قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بحملات مماثلة في مركزي الرحمانية و المحمودية، وتم ضبط 3 تجار تموينية لعدم الإعلان عن الأسعار و آخر لغلقه فى مواعيد العمل الرسمية  ومحطة تمويل سيارات لبيعها بأزيد من السعر المقرر و مستودع غاز لغلقه فى مواعيد العمل الرسمية كما تم تحرير 8 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و استخدام أكياس سوداء و لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم تقديم إخطار شهري لإحدى ثلاجات حفظ الاطعمة، وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 

5 طن استخدام ارة الداخلية استهلاك الأدمي أسفرت

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