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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفاة 3 قناوية في حادث مروع بالكويت

جثة
جثة

لقي 3 مصرعهم من محافظة قنا، إثر حادث مروع أثناء ذهابهم للعمل في دولة الكويت، مما أصاب أهالي قنا بالحزن والحسرة والسواد حزنًا على فراق خيرة أبنائها في الغربة.

وقال أحد أصدقاء الشهداء، إن المتوفيين هم "سعداوي إدوارد، من قرية بهجورة مركز نجع حمادي، وشهاب علي، من قرية المحروسة مركز قنا، وعباس محمود من مركز نقادة، ورابع يُدعى حشمت من محافظة أسيوط، أثناء ذهابهم للعمل وقع معهم حادث سير مؤلم أودى بحياتهم في الحال.

وأضاف أيضًا أن أسرهم تم إبلاغهم مؤخرًا لصعوبة الخبر عليهم وجاري انتهاء الإجراءات لتشييع جثامينهم في مدافن قراهم بمحافظة قنا، مشيرّا أن المتوفيين كانوا زملاء في مكان واحد وعاشوا سنوات مع بعض.

اتهم أشخاص مصرعهم الاجراء التابعة الإجراءات التحقيق

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