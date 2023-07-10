محافظ السويس يبحث مع وزير قطاع الأعمال مطالب بعض شركات ومصانع قطاع الأعمال

بحث محافظ السويس عبد المجيد صقر مع وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت مطالب بعض شركات ومصانع قطاع الأعمال تمهيدا لجولة ميدانية لتفقد ومتابعة هذه الشركات.

وذكرت المحافظة -في بيان اليوم /الإثنين/- أنه يرافق الوزير خلال الزيارة عمادالدين مصطفى رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل، والمهندس حمدي جابر رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأسمدة ولفيف من قيادات الوزارة وقيادات الشركتين، وذلك في إطار الجولات الميدانية للوزير للوقوف على أحدث مستجدات تطوير وتحديث المصانع والوقوف على بعض مشكلاتها وحلها.

وأوضحت أنه من المقرر أن يقوم الوزير بزيارة شركة النصر للأسمدة إحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، ومصانع شركة مصر إيران للغزل والنسيج إحدى الشركات المشتركة بقطاع الأعمال العام.

يشار إلى أن شركة النصر للأسمدة بالسويس نجحت في تجاوز خسائرها، والتحول إلى الربحية، وتخطط الشركة لإنتاج أمونيا (تقليدية) بالسويس والهدف من المشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع شركة النصر للأسمدة (السويس).

وتعد شركة النصر للأسمدة من رواد إنتاج الأمونيا في السوق المصرية، وتزايد الطلب في مصر وإفريقيا وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 250 مليون دولار، فيما تعاني شركة مصر- إيران من العديد من المشكلات التمويلية والتسويقية ويتم وضع حلول لها.

