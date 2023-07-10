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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الجيش السوداني يكثف عملياته الهجومية في الخرطوم برا وجوا

الجيش السوداني
الجيش السوداني

قال محمد إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن هناك هدوء نسبي في بعض أحياء العاصمة الخرطوم.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن الجيش السوداني بدأ يتمدد في عدد من مواقع الخرطوم كما يقوم باستهداف مواقع لقوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن القوات السودانية قام بتكثيف عملياته الهجومية بالخرطوم برا وجوا.

وأكد "إبراهيم"، أن الدعم السريع تتواجد في الوقت الحالي في الشوارع الرئيسية وعدد من المنازل، حيث يقومون بنهب وسرق المواطنين وتفتيش جميع المركبات المارة للتمركزات لديهم وسرقتها، فيما يقومون بالاحتماء بالمواطنين واتخاذهم دروعا بشرية.

وفي وقت سابق أوضح عثمان الجندي، مراسل القاهرة الإخبارية من السودان، إن منطقة أم درمان، تشهد معارك قوية في عدد من المحاور، وهي ممتدة منذ الأمس وسط تحليق مستمر للطيران العسكري بسماء أم درمان.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجيش السوداني حاول فرض سيطرته وتمشيط عدد كبير من المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أنه توجد اشتباكات الآن في الجنوب الشرقي لمنطقة أم درمان.

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