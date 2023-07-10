توافد المندوبون الجدد بمجلس الدولة لأداء اليمين القانونية

بدأ المندوبون المساعدون الجدد التوافد على مجلس الدولة تمهيدا لبدء مراسم أدائهم اليمين القانونية، والتي تحدد موعده من قبل رئيس المجلس بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينهم بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

وكان مجلس الدولة أصدر بيانا قبل أيام قال إن رئيس المجلس قدم التهنئة للأعضاء الجدد، وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية، والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري، والتمسك بالنصوص والتشريعات وفهمها والسوابق القضائية، ونبه إلى ضرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائى، والتقاليد القانونية الراسخة داخل العمل وخارجه.