"مصدر بالتعليم": انتهاء تصحيح امتحاني الفيزياء والتاريخ.. ونسبة النجاح أفضل من العام الماضي

تستكمل كنترولات تصحيح تقدير درجات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، أعمال التصحيح.

وقال مصدر مسؤول بديوان عام وزارة الوزارة، إنه تم الانتهاء من تصحيح امتحاني الفيزياء والتاريخ.

وأكد المصدر، أنه يجري حالياً تصحيح اللغة اللغة الأجنبية الأولي، وفرع الاستاتيكا أحد فروع مادة الرياضة التطبيقية.

وأضاف المصدر، أن نسبة النجاح مرتفعة عن العام الماضي، بالإضافة إلى أن نسبة الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في المواد المنتهي تصحيحها أعلى من العام الماضي.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات (الدور الأول) غدا الثلاثاء، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات.

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح أمس، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم، بإجمالى عدد (371891) طالب/ طالبة، كما يؤدى عدد (95552) طالب/طالبة الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية رياضيات، وعدد (251684) طالب/وطالبة الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، بينما أدى عدد (255) طالب/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ ( ورقة أولى).