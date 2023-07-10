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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية بعين شمس

حريق
حريق

تمكّنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة عين شمس، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وتلقت أجهزة الأمن إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية في عين شمس، وتمّ الدفع بـ3 سيارات إطفاء.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية كائنة بالطابق السابع في أحد العقارات، وتمّ فرض كردون أمني حول العقار لمنع امتداد النيران إلى باقي العقارات المجاورة.

وتمكّنت القوات من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقى الشقق السكنية بالعقار، وتمّ إجراء عمليات التبريد لعدم تجدد اشتعال النيران مرة، وبالفحص تبين عدم وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

الحماية المدنية حريق منطقة عين شمس

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