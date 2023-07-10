كيف يستعد دير درنكة بأسيوط لصوم العذراء مريم 2023؟

تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 7 أغسطس 2023، لبدء صوم السيدة العذراء مريم ويستمر حتى 22 أغسطس 2023.

ويترأس أساقفة الكنيسة خلال صوم الرسل القداسات والنهضات الروحية التي تقام في جميع الكنائس خصيصًا لعذراء مريم.

وتُقيم الكنيسة نهضات روحية وموالد للعذراء بكل الأديرة التى تحمل اسمها، وأشهرها دير السيدة العذراء بجبل درنكة فى أسيوط، الذي يستقبل نحو مليوني زائر سنويا خلال فترة الصوم الذى ينتهي بقداس العيد في 22 أغسطس.

الأنبا يؤانس يترأس احتفالات العذراء

ويترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط طيلة صوم العذراء خلال شهر أغسطس 2023، احتفالات دير السيدة العذراء مريم والمعروف بدرنكة بأسيوط ويترأس تسبحة العذراء مريم وصلوات رفع البخور عشية.

وينظم دير درنكة فعاليات احتفالات يومية خلال فترة صوم العذراء مريم، تتمثل فى قداسات يومية، ونهضات روحية طيلة فترة الصوم.

كيف يصومه الأقباط

وقال الباحث الكنسي أشرف أيوب، في مقاله له عن «العذراء مريم قديسة المصريين»، ويحتفل المسيحيون المصريون بـ «صوم القديسة العذراء مريم» لخمسة عشر يوما، تبدأ في السابع من أغسطس وتنتهي 22 من الشهر الحالى، ويلقبها المسيحيون بـ «أم النور» و«أم المُخِّلص» وعديد من الألقاب ذات الدلالات العميقة لمكانتها لديهم.

وتابع: ويحرص الأقباط على «صوم العذراء» مع أنه من الدرجة الثانية، لأنه محبوب جدا لديهم، والبعض ينذر أسبوع صيام مقدما قبل الصيام الأساسي، فيصوم 21 يوما بدلا من 15، ويكون غذاء بعض الأقباط خلاله الخبز الناشف والملح، ويمتنع بعضهم عن أكل السمك، رغم التصريح بأكله، وبعضهم يأكل خبزا وعنبا فقط، ومعظم أقباط الصعيد يتناولون وجبة «شلولو» وهي «ملوخية ناشفة» وماء وملح وتوم وليمون، ولا يأكلونها إلا في صيام العذراء، ويتناقل البعض حكاية شفاهية عن هذه الوجبة، حيث أن العذراء أثناء «رحلة العائلة المقدسة» إلي مصر، لم تجد ما تأكله فأعطاها البعض قليلًا من الملوخية الناشفة، فوضعت عليها ماء وتناولتها،

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر كنسية، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن أنه خلال الاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم سيشهد الدير تكثيفات أمنية تزامنًا مع استقبال الزوار لمدة 15 يوما فترة صوم السيدة العذراء مريم، والتي تبدأ في 7 أغسطس وستنتهي يوم 22 من أغسطس.