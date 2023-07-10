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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم مطروح" يعتمد نتيجة مسابقة المشروع الوطنى للقراءة على مستوى المحافظة

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

اعتمد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، نتائج التصفيات النهائية لمسابقة المشروع الوطني للقراءة على مستوى المحافظة.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن التصفيات تم تنظيمها طبقاً لمصفوفة المشروع الوطنى للقراءة للطالب المثقف وتشمل تنوع مجالات الكتب بكافة نوعياتها الثقافية والفنية والاجتماعية وغيرها، مشيرا إلى أن المشروع الوطنى للقراءة، يهدف إلى تمكين الأجيال الحالية والقادمة من إدراك مفاتيح الإبداع والابتكار ودعم قيمهم الوطنية والانسانية، واستغلال أوقات الفراغ بطريقة تربوية صحيحة.

يذكر أن كافة الإدارات التعليمية شاركت بفعاليات تصفيات المشروع الوطني المعرفي، وسط تنافس ثقافي شريف تحت إشراف توجيه عام المكتبات وإشراف عام للشئون التنفيذية.

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المشروع الوطني للقراءة الإبداع والابتكار تصفيات المشروع الوطنى تعليم مطروح وكيل تعليم مطروح

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