وكيل "تعليم مطروح" يعتمد نتيجة مسابقة المشروع الوطنى للقراءة على مستوى المحافظة

اعتمد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، نتائج التصفيات النهائية لمسابقة المشروع الوطني للقراءة على مستوى المحافظة.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن التصفيات تم تنظيمها طبقاً لمصفوفة المشروع الوطنى للقراءة للطالب المثقف وتشمل تنوع مجالات الكتب بكافة نوعياتها الثقافية والفنية والاجتماعية وغيرها، مشيرا إلى أن المشروع الوطنى للقراءة، يهدف إلى تمكين الأجيال الحالية والقادمة من إدراك مفاتيح الإبداع والابتكار ودعم قيمهم الوطنية والانسانية، واستغلال أوقات الفراغ بطريقة تربوية صحيحة.

يذكر أن كافة الإدارات التعليمية شاركت بفعاليات تصفيات المشروع الوطني المعرفي، وسط تنافس ثقافي شريف تحت إشراف توجيه عام المكتبات وإشراف عام للشئون التنفيذية.