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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانيء
موانيء

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الاثنين أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، 489 شاحنة و 103 سيارات بالإضافة إلى وصول وسفر 2600 راكب بموانئها.

وأوضحت الهيئة - وفقا لبيان - أن حركة الواردات شملت 2000 طن بضائع، 229 شاحنة و 84 سيارة؛ فيما شملت حركة الصادرات 5 آلاف طن بضائع، 260 شاحنة و 19 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة السفينتين القاهرة والحرية2، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1200 طن بضائع و 220 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية للسفينتين سينا وآيلة.

البحر الاحمر السفن المتواجدة أرصفة موانئ رحلات مكوكية جمالي عدد السفن المتواجدة على حركة الصادرات

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