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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"زراعة المنوفية": توريد 123 ألف طن و15 كيلو قمح بصوامع المحافظة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أعلن المهندس محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أن المساحة المنزرعة من القمح تم توريد823913.433 أردب أى ما يعادل 123587 طن و15 كيلو بصوامع المحافظة. 

 

كما أكد وكيل زراعة المنوفية، أن المساحة المنزرعة لمحصول القمح هي 99690 فدانا و11 قيراط وتم الانتهاء من حصاد  99690 فدان و11 قيراط من إجمالي محصول القمح حتى 06/ 07 / 2023 وبلغ إجمالى ما تم توريده من بنك التنمية الكمية الموردة  138797 أردب و620  كسر و20819  طن والمطاحن 273546 و220 كسر. 

 

إحكام الرقابة 90 فدان التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة الالتزام بالقوانين السوق السوداء الشون والصوامع

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