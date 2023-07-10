"زراعة المنوفية": توريد 123 ألف طن و15 كيلو قمح بصوامع المحافظة

أعلن المهندس محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أن المساحة المنزرعة من القمح تم توريد823913.433 أردب أى ما يعادل 123587 طن و15 كيلو بصوامع المحافظة.

كما أكد وكيل زراعة المنوفية، أن المساحة المنزرعة لمحصول القمح هي 99690 فدانا و11 قيراط وتم الانتهاء من حصاد 99690 فدان و11 قيراط من إجمالي محصول القمح حتى 06/ 07 / 2023 وبلغ إجمالى ما تم توريده من بنك التنمية الكمية الموردة 138797 أردب و620 كسر و20819 طن والمطاحن 273546 و220 كسر.