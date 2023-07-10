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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صحيفة إسبانية: مسئولو برشلونة رفضوا مقترحا لعودة نيمار للفريق

نيمار
نيمار

أفادت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني رفض التعاقد مع نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب نيمار ضمن صفوف باريس سان جيرمان منذ رحيله عن برشلونة في صيف 2017، عقب دفع مبلغ الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية فإن وكيل أعمال اللاعب حاول تنفيذ خطة لإخراجه من باريس سان جيرمان، مشيرة إلى أن النادي الكتالوني رفض الصفقة.

ولعب نيمار دا سيلفا 29 مباراة بقميص باريس سان جيرمان خلال الموسم المنقضي، وسجل 18 هدفًا وصنع 17 لزملائه، وأفادت الصحيفة أن برشلونة رفض عودة نيمار لسببين أولهما هو أن اللاعب غير مجدٍ اقتصاديًا للنادي والثاني هو أن طرح عودته قد يثير أزمات في غرفة خلع الملابس.

وأكدت "سبورت" أن اقتراح عودة نيمار لبرشلونة تم طرحه من قبل بيني زهافي، وكيل أعمال اللاعبين القريب من برشلونة والذي شارك في عملية انتقاله لباريس سان جيرمان؛ وتم عرض الأمر على إدارة النادي عقب رفض ليونيل ميسي العودة لبرشلونة.

 واعتبر زهافي أنها فرصة لعودة نيمار ولكن مسئولي برشلونة اعتبروا أن اللاعب سيكون ضارًا جدًا للمجموعة الحالية للفريق في غرفة خلع الملابس، بالإضافة إلى أن فترة التقاضي التي خاضها اللاعب في السنوات الماضية ضد برشلونة جعلت النادي يغلق صفحة عودته.

نيمار دا سيلفا نيمار برشلونة باريس سان جيرمان الانتقالات الصيفية الجارية

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