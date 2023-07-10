زراعة مطروح: مرور على زراعات مدينة الحمام للتأكد من حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج

قام المهندس حسن عمارة، مدير الإدارة الزراعية بالحمام، بالمرور على الزراعات بنطاق الإدارة، حيث التقى المزارعون للتأكد من حصولهم على مستلزمات الإنتاج وتقديم الدعم الفني والإرشادات اللازمة للحفاظ على مزارعهم.

كما تم إرشاد المزارعين إلى بعض المعاملات الزراعية التي يجب القيام بها في هذا الوقت من العام، وذلك للحصول على أفضل إنتاجية وأعلى جودة للمساهمة في زيادة دخل المزارع وتحسين معيشته.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس أحمد يوسف أبوالكمال، وكيل وزارة الزراعة بمطروح، بضرورة تواجد المهندسين العاملين بالإدارات الزراعية والوحدات الزراعية التابعة لها مع المزارعين بالمزارع والحقول، والتركيز على العمل الميداني وتقديم الدعم الفني اللازم للمزارعين وتقديم الإرشادات اللازمة.

زراعات مدينة الحمام

زراعات مدينة الحمام

زراعات مدينة الحمام