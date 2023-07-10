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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: وفد الفاو يتفقد أنشطة مركز بحوث الصحراء بجنوب سيناء

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

قام اليوم وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بزيارة لمحطة بحوث جنوب سيناء برأس سدر التابعة لمركز بحوث الصحراء، وذلك فى إطار التنسيق لتنفيذ مشروع تحسين سبل العيش المستدام لأهالي جنوب سيناء، حيث قام وفد من منظمة الفاو برئاسة الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو بجمهورية مصر العربية، وكلا من دكتور محمد يعقوب، نائب ممثل المنظمة، ودكتور أشرف الصادق، مستشار بالمنظمة بالاطلاع على الأنشطة البحثية بالمحطة ونظم تحلية المياه والزراعات العلفية كذلك أنشطة الإنتاج الحيوانى الإبل والهجن والأغنام، واستخدام البدائل العلفية لتغذية الحيوانات لمواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف.
وقد صرح الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، بأن تلك الزيارة تأتى برعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يدعم التشاركية مع الجهات الدولية المختلفة للنهوض بالخطط التنموية الزراعية ومشاهدة المشاكل وطرق التغلب عليها على أرض الواقع. 
وأضاف "زغلول" أن زيارة محطة بحوث جنوب سيناء تأتى للاستفادة من الإمكانات المادية والعلمية بالمحطة لتنفيذ أنشطة وفعاليات مشروع تحسين سبل العيش المستدام لأهالى جنوب سيناء.
وقد أفاد د إيهاب زغلول، رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، بأن هذه الزيارة هى باكورة التعاون بين مركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو لتنفيذ العديد من المشروعات على أرض جنوب سيناء، ومن جانبه صرح د أحمد الحاوي، أستاذ فسيولوجيا الحيوان، بأن المشروع سيتم تنفيذه من خلال إنشاء مدارس حقلية في ثلاث قرى في مدن رأس سدر، الطور، ونويبع.

وستهدف هذه المدارس إلى تحسين الممارسات الزراعية المحلية وتعزيز الإنتاجية الزراعية في تلك المناطق، وأضاف أنه سيتم العمل مع المزارعين والمجتمعات المحلية لتوفير التدريب والإرشاد اللازم لتحسين الزراعة، واستخدام التقنيات المتقدمة والمستدامة مع توفير الدعم الفني والمعرفي للمزارعين لتحديث وتطوير ممارساتهم الزراعية وتعزيز إنتاجيتهم.
 

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