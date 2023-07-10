مصرع مسن أثناء عبوره الطريق فى فيصل

لقي مسن في العقد السابع من عمره مصرعه بعد أن صدمته سيارة ميكروباص، خلال محاولته عبور الطريق بشارع فيصل بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب محافظة الجيزة.

وتلقى المقدم هاني عماد، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي بشارع فيصل دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة مسن في العقد السابع من عمره عبور الطريق صدمته سيارة ميكروباص مسرعة، مما تسبب في وفاته وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة.