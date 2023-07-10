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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مسن أثناء عبوره الطريق فى فيصل

مصرع مسن
مصرع مسن

لقي مسن في العقد السابع من عمره مصرعه بعد أن صدمته سيارة ميكروباص، خلال محاولته عبور الطريق بشارع فيصل بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب محافظة الجيزة.

وتلقى المقدم هاني عماد، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي بشارع فيصل دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة مسن في العقد السابع من عمره عبور الطريق صدمته سيارة ميكروباص مسرعة، مما تسبب في وفاته وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة.

اصطدام سيارة ميكروباص حادث تصادم غرفة عمليات النجدة مباحث قسم شرطة العمرانية

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