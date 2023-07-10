تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 78.25 دولار

تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، في ظل حذر المستثمرين قبيل إعلان بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة والصين.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 78.25 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.57 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان لأكثر من 4% الأسبوع الماضي، ليلامسا أعلى مستوى منذ مايو الماضي، ويسجلا ارتفاعا لثاني أسبوع على التوالي، بعد تعهد كبار مصدري النفط في العالم بخفض الإمدادات في أغسطس المقبل، فيما دعمت تخفيضات متوقعة في إنتاج الخام من السعودية وروسيا، السوق.